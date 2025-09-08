Олег Шумейко

Мужская команда Украины по волейболу в рамках подготовки к чемпионату мира провела третий контрольный матч со сборной Катара.

По договоренности сторон было сыграно 4 партии. Как и в предыдущих играх, победу одержали «сине-желтые».

Товарищеский матч

Катар – Украина 1:3 (21:25, 26:28, 15:25, 27:25)

Украина: Семенюк (8), Щитков (4), Ковалев (14), Тодуа (5), Тупчий (7), Янчук (5), Бойко (л) - старт; Синица (6), Урывкин (8), Коваль (6), Полуян (10), Пампушко (л)

Напомним, на мировом первенстве украинцы выступят в группе F, где их соперниками станут сборные Италии, Бельгии и Алжира.