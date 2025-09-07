Женская сборная Италии по волейболу — чемпион мира 2025.
В финале итальянки обыграли национальную команду Турции
Женская сборная Италии по волейболу одержала победу в финале чемпионата мира-2025 года, обыграв Турцию со счетом 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).
Бронзовые награды завоевала сборная Бразилии, которая в матче за третье место победила Японию – 3:2 (25:11, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16).
Турнир проходил с 22 августа по 7 сентября в четырех городах Таиланда: Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете.
