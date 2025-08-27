Олег Шумейко

Сборная Украины по волейболу уступила Польше в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира-2025 U21 1:3.

Украинцы были близки к одному из фаворитов соревнований по всем компонентам, за исключением блоков – поляки «переграли» оппонентов без вопросов (16:5). Лучшим бомбардиром в составе «сине-желтых» стал диагональный Александр Бойко (18 очков).

Чемпионат мира U21. 1/8 финала

Польша – Украина 3:1 (25:17, 16:25, 25:17, 25:22)

Далее украинцев ожидает матч с Турцией в сетке команд, которые будут определять финальные позиции с 9 по 16 место.