Украина в пятисетовом триллере победила Индонезию на ЧМ U21
Следующим соперником сине-желтых станет сборная Франции
около 1 часа назад
Фото: volleyballworld.co
Молодежная сборная Украины по волейболу в третьем матче на тай-брейке обыграла Индонезию на чемпионате мира-2025.
Молодежный ЧМ-2025 по волейболу. 3-й тур
Украина — Индонезия 3:2 (25:16, 26:28, 25:22, 23:25, 15:7)
Благодаря победе на тай-брейке Украина завоевала два очка и сохранила третью позицию в группе, имея в активе две победы и пять баллов.
Свой следующий матч украинцы проведут в понедельник, 25 августа, против сборной Франции.
Напоминаем, что в предыдущей встрече сине-желтые уступили итальянцам.