Олег Шумейко

Молодежная сборная Украины одержала победу над Тунисом в пятом туре чемпионата мира-2025 по волейболу. Лучшим бомбардиром встречи стал диагональный Максим Тонконог, который набрал 12 очков.

Чемпионат мира-2025 U21. Группа D. 5-й тур

Тунис – Украина 0:3 (13:25, 18:25, 20:25)

Украинцы завершили выступление в группе D с тремя победами и вышли в 1/8 финала соревнований. В первом матче плей-офф «сине-желтые» сыграют с Польшей 27 августа.

Напомним, что женская сборная Украины утратила шансы на выход в плей-офф ЧМ-2025.