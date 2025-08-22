Сборная Украины проиграла Италии на чемпионате мира U21
Следующий матч сине-жёлтые проведут против Индонезии 23 августа
29 минут назад
Молодежная сборная Украины по волейболу во втором матче уступила Италии на чемпионате мира-2025.
Молодежный ЧМ-2025 по волейболу. 2-й тур
Италия — Украина 3:0 (25:20, 25:23, 28:26)
После двух туров сборная Украины идет третьей в группе D. Следующий поединок наша команда проведет 23 августа против Индонезии.
Напомним, в стартовом матче чемпионата мира украинцы одолели Аргентину со счетом 3:1.