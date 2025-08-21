Сборная Украины триумфально стартовала на чемпионате мира U21
Украинцы в четырех сетах победили Аргентину
около 1 часа назад
Фото: Volleyball World
В китайском Цзянмэне начался розыгрыш чемпионата мира-2025 U21 по волейболу.
Молодёжная сборная Украины в первом туре группы D одержала победу над Аргентиной 3:1. Самыми результативными игроками в составе «сине-жёлтых» стали диагональный Александр Бойко (17 очков) и центральный блокирующий Андрей Челеняк (14 баллов).
Чемпионат мира-2025 U21. 1-й тур
Аргентина – Украина 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 21:25)
Следующим соперником украинцев станет сборная Италии. Матч пройдет 22 августа – старт в 15:00.