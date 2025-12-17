Сборная Украины U20 одержала три победы на старте второго круга чемпионата Украины
Решетиловка благодаря двум победам поднялась на третью ступеньку турнирной таблицы Суперлиги
1 день назад
В мужской Суперлиге по волейболу состоялись первые матчи четвертого тура регулярного чемпионата Украины.
3 победы одержала Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляны, которая вышла на первое место в турнирной таблице. Решетиловка благодаря двум победам поднялась на третью ступеньку Суперлиги.
Суперлига. 4-й тур
Житичи-Полесье – Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляны 0:3 (21:25, 28:30, 19:25)
Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляны – Буревестник 3:0 (25:14, 25:19, 26:24)
Решетиловка – Житичи-Полесье 3:0 (25:16, 25:20, 25:22)
Буревестник – Житичи-Полесье 0:3 (18:25, 22:25, 10:25)
Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляны – Решетиловка 3:2 (18:25, 24:26, 30:28, 25:23, 15:11)
Буревестник – Решетиловка 0:3 (18:25, 14:25, 20:25)
Напомним, что Эпицентр-Подоляны вышли в 1/8 финала Кубка Вызова.