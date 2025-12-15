Семенюк помог Проекту подняться на третье место чемпионата Польши
Варшавяне обыграли Заксу в четырех партиях
36 минут назад
Фото: ПлюсЛига
В рамках 11 тура чемпионата Польши по волейболу Проект обыграл Заксу 3:1.
Центральный блокирующий варшавян Юрий Семенюк набрал 10 очков – 7 в атаке (реализация 78 %) и 3 на блоке. Отметим, что Проект поднялся на третье место ПлюсЛиги. Выше – Богданка ЛУК и Заверче, которые сыграли на 1 и 2 матча больше соответственно.
Чемпионат Польши
Проект – Закса 3:1 (25:23, 25:16, 21:25, 25:20)
Напомним, что Эпицентр-Подоляны вышли в 1/8 финала Кубка Вызова.