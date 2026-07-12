Сергей Разумовский

Женская сборная Украины по волейболу сохранила место в Лиге наций на следующий сезон. Команда завершила свой дебютный розыгрыш турнира победой над Бельгией, которая позволила не зависеть от результатов конкуренток.

Перед заключительным матчем положение украинок оставалось напряженным. У них было всего две победы и они находились на предпоследнем месте, ведя борьбу за выживание с Болгарией. Преимущество Украины заключалось в большем количестве очков при равном количестве выигранных матчей, но для полной гарантии нужно было либо обыграть Бельгию, либо ждать неудачи болгарок во встрече с Германией.

Украинская команда выбрала самый надежный вариант и решила всё собственными силами. Поединок против Бельгии завершился уверенной победой в трех партиях – 25:23, 25:20, 25:13. Для сборной это был первый сухой успех в нынешней Лиге наций и первая победа 3:0 с августа 2025 года, когда украинки обыграли Камерун на чемпионате мира.

После этого результата Украина поднялась на 16-е место с тремя победами и десятью очками. Даже если по итогам игрового дня команда опустится ниже, вылет ей уже не грозит. Болгария, которая имеет две победы и пять очков, не сможет обойти украинок.

Матч с Бельгией стал для Украины последним в текущей Лиге наций. Следующий официальный старт команды – чемпионат Европы, где 21 августа она снова встретится с Болгарией.

Ранее украина на тай-брейке проиграла Доминиканской Республике в женской Лиге наций.