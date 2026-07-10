Владимир Кириченко

Сегодня, 10 июля, женская сборная Украины по волейболу сыграла свой 11-й матч в рамках Лиги наций сезона-2026.

Наша команда проиграла Доминиканской Республике – 2:3.

На данный момент на счету украинской команды на дебютном для себя турнире 2 победы и 9 поражений. Это промежуточное 16-е место из 18 команд.

У сборной Украины остался один матч – против Бельгии (12-е в таблице) 12 июля.

Лига наций, женщины. Гонконг, Китай

Украина – Доминиканская Республика 2:3 (17:25, 16:25, 25:22, 25:19, 13:15)

Напомним, вчера Украина потерпела поражение от Китая в Лиге наций-2026.