Игрок сборной Украины Ковалёв пропустит ЧЕ-2026 по волейболу
У сине-желтых произошла вынужденная замена
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Доигровщик мужской сборной Украины по волейболу Илья Ковалёв не сыграет на будущем чемпионате Европы-2026.
Причиной пропуска турнира стали проблемы со здоровьем игрока. Подробности о характере повреждения пока не разглашаются.
В заявке национальной команды Ковалева заменил Тимофей Полуян.
Напомним, подопечные Рауля Лосано дважды сыграют против Финляндии (19 и 21 августа), а также проведут матчи против Латвии (3 сентября), Словакии (4 сентября) и Эстонии (5 сентября).
Сборная Польши по волейболу выиграла Лигу наций-2026, обыграв США в финале.