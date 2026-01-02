Олег Шумейко

Проект в четвертьфинале Кубка Польши по волейболу обыграл СКРУ 3:0.

Центральный блокирующий варшавян Юрий Семенюк набрал за игру 6 очков — 5 в атаке и 1 на блоке. За путевку в финал Проект будет соревноваться с Ресовией 10 января.

Кубок Польши. Четвертьфинал

Проект — СКРА 3:0 (25:20, 25:21, 25:21)

Напомним, что Плотницкий с Перуджей стал победителем клубного чемпионата мира.