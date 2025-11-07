Семенюк с Проектом потерпел первое поражение в сезоне от фаворита чемпионата Польши
Варшавяне в трех партиях уступили Ресовии
Фото: ПлюсЛига
Проект в четвертом туре ПлюсЛиги потерпел первое поражение в сезоне.
Варшавяне в трех партиях уступили фаворитам чемпионата Польши Ресовии. Центральный блокирующий Юрий Семенюк набрал за матч 9 очков – 6 в атаке и 3 на блоке.
ПлюсЛига. 4-й тур
Проект – Ресовия 0:3 (22:25, 22:25, 24:26)
