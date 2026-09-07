Сергей Разумовский

Мужская сборная Украины определила окончательный состав на чемпионат Европы 2026 года по волейболу. В финальную заявку команды вошли 14 игроков. Об этом сообщает «Суспільне Спорт».

За пределами заявки остались пасующий Виталий Щитков, диагональный Александр Бойко, блокирующий Андрей Челеняк и доигрывальщик Александр Наложный. В то же время Александр Бойко указан в составе как либеро — вероятно, в перечне игроков, которые не попали в заявку, произошла техническая ошибка.

Финальная заявка Украины

Пасующие:

Юрий Синица – Хэбей, Китай;

Сергей Евстратов – Университя Крайова, Румыния.

Диагональные:

Василий Тупчий – Барком-Кажаны;

Максим Тонконог – Лубе Чивитанова, Италия.

Доигровщики:

Олег Плотницкий – Перуджа, Италия;

Дмитрий Янчук – Панатинаикос, Греция;

Евгений Кисилюк – Сталь Ныса, Польша;

Тимофей Полуян – Ницца, Франция.

Блокирующие:

Юрий Семенюк – Проект Варшава, Польша;

Владислав Щуров – Барком-Кажаны;

Максим Дрозд – Эпицентр-Подоляны;

Денис Велецький – Эпицентр-Подоляны.

Либеро:

Ярослав Пампушко – Барком-Кажаны;

Александр Бойко – Югострой Чехске-Будеёвице, Чехия.

Украинская команда будет выступать в группе B. Соперниками сине-желтых на групповом этапе станут сборные Израиля, Северной Македонии, Болгарии, Португалии и Польши.

Расписание матчей Украины

10 сентября, 19:00 – Украина – Израиль;

11 сентября, 16:00 – Украина – Северная Македония;

12 сентября, 19:00 – Украина – Болгария;

14 сентября, 16:00 – Украина – Португалия;

15 сентября, 19:00 – Украина – Польша.

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 9 по 27 сентября 2026 года. Украина начнет турнир 10 сентября матчем против Израиля.

Перед этим сборная Украины провела товарищеский турнир.