Сформирован окончательный состав сборной Украины на Евро-2026
Кто вошел в список сине-желтых?
Мужская сборная Украины определила окончательный состав на чемпионат Европы 2026 года по волейболу. В финальную заявку команды вошли 14 игроков. Об этом сообщает «Суспільне Спорт».
За пределами заявки остались пасующий Виталий Щитков, диагональный Александр Бойко, блокирующий Андрей Челеняк и доигрывальщик Александр Наложный. В то же время Александр Бойко указан в составе как либеро — вероятно, в перечне игроков, которые не попали в заявку, произошла техническая ошибка.
Финальная заявка Украины
Пасующие:
- Юрий Синица – Хэбей, Китай;
- Сергей Евстратов – Университя Крайова, Румыния.
Диагональные:
- Василий Тупчий – Барком-Кажаны;
- Максим Тонконог – Лубе Чивитанова, Италия.
Доигровщики:
- Олег Плотницкий – Перуджа, Италия;
- Дмитрий Янчук – Панатинаикос, Греция;
- Евгений Кисилюк – Сталь Ныса, Польша;
- Тимофей Полуян – Ницца, Франция.
Блокирующие:
- Юрий Семенюк – Проект Варшава, Польша;
- Владислав Щуров – Барком-Кажаны;
- Максим Дрозд – Эпицентр-Подоляны;
- Денис Велецький – Эпицентр-Подоляны.
Либеро:
- Ярослав Пампушко – Барком-Кажаны;
- Александр Бойко – Югострой Чехске-Будеёвице, Чехия.
Украинская команда будет выступать в группе B. Соперниками сине-желтых на групповом этапе станут сборные Израиля, Северной Македонии, Болгарии, Португалии и Польши.
Расписание матчей Украины
- 10 сентября, 19:00 – Украина – Израиль;
- 11 сентября, 16:00 – Украина – Северная Македония;
- 12 сентября, 19:00 – Украина – Болгария;
- 14 сентября, 16:00 – Украина – Португалия;
- 15 сентября, 19:00 – Украина – Польша.
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 9 по 27 сентября 2026 года. Украина начнет турнир 10 сентября матчем против Израиля.
Перед этим сборная Украины провела товарищеский турнир.