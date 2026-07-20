Стала известна команда-соперник Украины в плей-офф Лиги наций по волейболу.
В четвертьфинале наша команда сыграет с ведущей европейской сборной
около 3 часов назадПодписаться в
Сборная Украины / Фото - volleyballworld.co
Мужская сборная Украины по волейболу узнала соперника, с которым сыграет в четвертьфинале Лиги наций сезона-2026.
В плей-офф турнира наша команда будет соревноваться с Польшей, которая финишировала на второй позиции в турнирной таблице.
Плей-офф стартует 29 июля в Китае.
Сборная Украины заняла последнее, 7-е, проходное место в турнирной таблице. Это стало возможно после поражения Болгарии в матче против Франции.
Для Украины это второе участие в турнире в истории.
Пары плей-офф Лиги наций по волейболу:
Япония – Китай
Украина – Польша
Словения – Турция
Италия – США
Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф волейбольной Лиги наций.