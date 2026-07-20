Владимир Кириченко

Мужская сборная Украины по волейболу узнала соперника, с которым сыграет в четвертьфинале Лиги наций сезона-2026.

В плей-офф турнира наша команда будет соревноваться с Польшей, которая финишировала на второй позиции в турнирной таблице.

Плей-офф стартует 29 июля в Китае.

Сборная Украины заняла последнее, 7-е, проходное место в турнирной таблице. Это стало возможно после поражения Болгарии в матче против Франции.

Для Украины это второе участие в турнире в истории.

Пары плей-офф Лиги наций по волейболу:

Япония – Китай

Украина – Польша

Словения – Турция

Италия – США

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф волейбольной Лиги наций.