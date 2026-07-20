Владимир Кириченко

Сборная Украины по волейболу сумела квалифицироваться в плей-офф Лиги наций сезона-2026.

Команда завершила групповой этап с показателем в 7 побед и 5 поражений и заняла седьмое место в турнирной таблице, которое является последним проходным в плей-офф.

Конкуренты Украины за выход в следующий раунд – сборная Болгарии – проиграли сборной Франции и утратили шансы обойти украинцев.

Украина проводит лишь второй сезон в Лиге наций, в прошлом году команда финишировала 9-й.

В плей-офф вышли 7 лучших команд, восьмую путевку гарантированно получает Китай, который будет принимать финальный раунд, несмотря на то, что их сборная заняла последнее 18-е место в таблице лишь с одной победой.

Напомним, Украина обыграла Германию в заключительном матче группового раунда Лиги наций.