Денис Седашов

Национальная сборная Украины потерпела второе подряд поражение в мужской Лиге наций по волейболу. Сине-желтые уступили сборной Турции на тай-брейке.

Украинцы выиграли первые две партии, однако турецкие волейболисты сумели сравнять счет по сетам, а затем вырвали победу в решающей пятой партии.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Илья Ковалев, который набрал 17 очков.

Лига наций. Мужчины

Украина — Турция 2:3 (27:25, 25:20, 23:25, 16:25, 11:15)

Из-за этого поражения Украина пропустила Турцию вперед и опустилась на седьмое место в турнирной таблице. В настоящее время эта позиция является последней проходной в плей-офф Лиги наций.

Заключительный поединок основного раунда украинцы проведут против сборной Германии в воскресенье, 19 июля. Начало встречи — в 17:30.

Украина проиграла Сербии в волейбольной Лиге наций.