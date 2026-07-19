Тонконог: «Не было никакого смысла переживать, уверенно шёл до конца»
18-летний волейболист рассказал о факторе уверенности, который помог ему стать самым эффективным игроком
41 минуту назадПодписаться в
Диагональный мужской сборной Украины по волейболу Максим Тонконог прокомментировал свою игру в заключительном матче группового этапа Лиги наций-2026 против Германии (3:1).
18-летний волейболист стал самым результативным в составе сине-желтых, набрав 21 очко. Этот показатель стал для игрока личным рекордом результативности в карьере за взрослую национальную команду. Слова приводит Суспільне Спорт.
Когда я начал забивать все мячи, которые мне передавали, то стал намного увереннее. Не было никакого смысла волноваться, что я чего-то не смогу сделать. Уверенно шел до конца и реализовывал все передачи, которые мне давали и которые вообще можно было забить.
Украина обыграла Германию в заключительном матче группового раунда Лиги наций.