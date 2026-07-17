Семенюк — о поражении от Турции: «Они выстояли и дождались своего момента»
Капитан национальной команды проанализировал тактические ошибки сине-желтых в матче Лиги наций
около 1 часа назадПодписаться в
Центральный блокирующий сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк прокомментировал поражение от Турции (2:3) в предпоследнем туре основного раунда Лиги наций-2026.
Капитан команды отметил качественную игру соперника в защите и на приеме, что позволило турецким волейболистам переломить ход поединка. Слова приводит Суспільне Спорт.
Вы все сами видели. Соперники начали лучше подавать и очень хорошо играли в защите. Их либеро выполнял огромный объем работы, забирал много мячей и давал больше отдыха двум другим игрокам. Они проделали хорошую работу.
Нам было трудно, так как соперники хорошо играли в атаке: атаковали высоко по пальцам, искали блок-ауты. Трудно играть, когда у соперника достаточно хороший прием. У них были готовы все опции для атаки: и четвертая зона, и первый темп, и пайп, и вторая зона. Они выстояли и дождались своего момента, а мы свой момент в нужное время не взяли.
Впереди сборную Украины ждет решающий поединок за выход в плей-офф турнира. Последний матч в основном раунде Лиги наций Украина проведет против Германии в воскресенье, 19 июля, в 17:30.
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