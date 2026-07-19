Денис Седашов

Мужская сборная Украины по волейболу одержала победу над национальной командой Германии в последнем матче группового этапа Лиги наций-2026.

Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу сине-желтых. Все первые три партии завершились с одинаковым результатом 25:23 — две из них взяла Украина, одну немцы. В четвертом сете украинцы отыграли отставание в четыре очка.

Самым результативным игроком в составе украинской сборной стал Максим Тонконог, который набрал 21 очко.

Лига наций

Украина — Германия 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24)

Этот триумф сохранил Украине шансы на выход в плей-офф Лиги наций. Судьба последнего билета в четвертьфинал решится в матче между Болгарией и Францией. Для попадания сине-желтых в плей-офф необходима победа французской сборной.

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