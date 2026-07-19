Украина обыграла Германию в заключительном матче группового раунда Лиги наций
Самым результативным игроком в составе сине-желтых стал Максим Тонконог, набравший 21 очко
около 1 часа назадПодписаться в
Мужская сборная Украины по волейболу одержала победу над национальной командой Германии в последнем матче группового этапа Лиги наций-2026.
Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу сине-желтых. Все первые три партии завершились с одинаковым результатом 25:23 — две из них взяла Украина, одну немцы. В четвертом сете украинцы отыграли отставание в четыре очка.
Самым результативным игроком в составе украинской сборной стал Максим Тонконог, который набрал 21 очко.
Лига наций
Украина — Германия 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24)
Этот триумф сохранил Украине шансы на выход в плей-офф Лиги наций. Судьба последнего билета в четвертьфинал решится в матче между Болгарией и Францией. Для попадания сине-желтых в плей-офф необходима победа французской сборной.
Украина — Турция: видеообзор матча Лиги наций.