Помощник главного тренера мужской сборной Украины по волейболу Агустин Брисколи прокомментировал поражение от национальной команды Польши (2:3) в заключительном матче первой игровой недели Лиги наций-2026. Сине-желтые выигрывали по сетам 2:0, но уступили на тай-брейке. Слова приводит Суспільне Спорт.

Мы показали хорошее выступление на этой неделе. Возможно, мы ожидали большего в матче против Японии, но в других [играх] выступили хорошо.

Мы не выдержали ментально, после того как поляки начали лучше играть. Мы знали, что поляки это могут сделать — это первая или вторая команда мира. Далее мы будем отдыхать и думать о следующей игровой неделе.