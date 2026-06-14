Тренер сборной Украины по волейболу: «Мы не выдержали морально, когда поляки начали добавлять»
Помощник Рауля Лосано Агустин Брисколи отметил психологическое давление со стороны соперника
1 день назадПодписаться в
Помощник главного тренера мужской сборной Украины по волейболу Агустин Брисколи прокомментировал поражение от национальной команды Польши (2:3) в заключительном матче первой игровой недели Лиги наций-2026. Сине-желтые выигрывали по сетам 2:0, но уступили на тай-брейке. Слова приводит Суспільне Спорт.
Мы показали хорошее выступление на этой неделе. Возможно, мы ожидали большего в матче против Японии, но в других [играх] выступили хорошо.
Мы не выдержали ментально, после того как поляки начали лучше играть. Мы знали, что поляки это могут сделать — это первая или вторая команда мира. Далее мы будем отдыхать и думать о следующей игровой неделе.
Следующий матч в рамках Лиги наций сборная Украины проведет 24 июня против Бразилии.
Украина одержала первую победу в Лиге наций, обыграв Китай.