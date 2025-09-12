Диагональный сборной Украины Василий Тупчий в интервью Суспільне Спорт высказался о подготовке к чемпионату мира-2025 и разобрал соперников в группе F:

У нас было две недели каникул (после Лиги наций). Я был дома, потом мы вернулись в Польшу, где готовились к Лиге наций. Там провели примерно три недели, поехали в Варшаву, открыли визы на Филиппины. Потом – полетели в Катар, где пробыли около недели, провели три матча с (местной сборной), и прилетели уже сюда. Две тренировки здесь только провели.

Бельгийцы, если я не ошибаюсь, нигде целый год не играли, не участвовали в турнирах. Поэтому сейчас будем смотреть. Мы почти каждый год с ними играли. В прошлом году им проиграли, позапрошлом году – выиграли. Как по мне, сейчас это совсем другая команда, потому что тогда только пришли много молодых игроков, и эти волейболисты уже два года играют в чемпионатах Италии, Польши. Поэтому это будет совсем другая команда, не такая, что просто их пройдем. Будет совсем непросто с ними играть. За два года игроки (Бельгии) достаточно набрались опыта, они уже совсем другие, закрепились в составах своих клубов. Будет непросто.

Конечно, Алжир – не топкоманда, но там всё равно есть достаточно волейболистов, которые играют в таких разных чемпионатах, как Катар или Саудовская Аравия. Там есть довольно неплохие игроки, которые умеют играть в волейбол. Поэтому сказать, что будет совсем с ними легко, – нет. Но мы должны выходить и показывать свою игру, навязывать её. Думаю, всё будет нормально. С итальянцами будет тяжело, потому что это топкоманда, которая, думаю, будет бороться за медали. Это топсборная. Нам пока что нужно настраиваться на бельгийцев.