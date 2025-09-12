Тупчий назвал ключевой для Украины матч на групповом этапе чемпионата мира-2025
Украинцы с Бельгией дебютируют на ЧМ-2025
около 1 часа назад
Диагональный сборной Украины Василий Тупчий в интервью Суспільне Спорт высказался о подготовке к чемпионату мира-2025 и разобрал соперников в группе F:
У нас было две недели каникул (после Лиги наций). Я был дома, потом мы вернулись в Польшу, где готовились к Лиге наций. Там провели примерно три недели, поехали в Варшаву, открыли визы на Филиппины. Потом – полетели в Катар, где пробыли около недели, провели три матча с (местной сборной), и прилетели уже сюда. Две тренировки здесь только провели.
Бельгийцы, если я не ошибаюсь, нигде целый год не играли, не участвовали в турнирах. Поэтому сейчас будем смотреть. Мы почти каждый год с ними играли. В прошлом году им проиграли, позапрошлом году – выиграли. Как по мне, сейчас это совсем другая команда, потому что тогда только пришли много молодых игроков, и эти волейболисты уже два года играют в чемпионатах Италии, Польши. Поэтому это будет совсем другая команда, не такая, что просто их пройдем. Будет совсем непросто с ними играть. За два года игроки (Бельгии) достаточно набрались опыта, они уже совсем другие, закрепились в составах своих клубов. Будет непросто.
Конечно, Алжир – не топкоманда, но там всё равно есть достаточно волейболистов, которые играют в таких разных чемпионатах, как Катар или Саудовская Аравия. Там есть довольно неплохие игроки, которые умеют играть в волейбол. Поэтому сказать, что будет совсем с ними легко, – нет. Но мы должны выходить и показывать свою игру, навязывать её. Думаю, всё будет нормально. С итальянцами будет тяжело, потому что это топкоманда, которая, думаю, будет бороться за медали. Это топсборная. Нам пока что нужно настраиваться на бельгийцев.
Напомним, что через два дня мужская сборная Украины сыграет первый матч на ЧМ-2025.