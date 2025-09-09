Календар матчей сборной Украины на чемпионате мира-2025
В группе F «сине-желтые» сыграют с Италией, Бельгией и Алжиром
около 2 часов назад
Фото: Volleyball World
С 12 по 28 сентября на Филиппинах пройдет чемпионат мира по волейболу среди мужчин.
Сборная Украины попала в группу F, матчи которой пройдут в Кесон-Сити. В квартете «сине-желтые» сыграют с Бельгией, Алжиром и Италией.
Расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2025:
14 сентября
Украина – Бельгия в 09:00 по киевскому времени
16 сентября
Украина – Алжир в 09:00 по киевскому времени
18 сентября
Италия – Украина в 16:30 по киевскому времени