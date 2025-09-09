Олег Шумейко

С 12 по 28 сентября на Филиппинах пройдет чемпионат мира по волейболу среди мужчин.

Сборная Украины попала в группу F, матчи которой пройдут в Кесон-Сити. В квартете «сине-желтые» сыграют с Бельгией, Алжиром и Италией.

Расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2025:

14 сентября

Украина – Бельгия в 09:00 по киевскому времени

16 сентября

Украина – Алжир в 09:00 по киевскому времени

18 сентября

Италия – Украина в 16:30 по киевскому времени

Итог выступления женской сборной Украины на ЧМ-2025.