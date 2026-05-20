Сергей Разумовский

Мужская сборная Украины по волейболу провела товарищеский матч против Болгарии и уступила сопернику со счетом 1:3. Поединок, который состоялся 20 мая, стал для украинской команды еще одним этапом подготовки к следующим играм и дал немало полезной информации тренерскому штабу.

Несмотря на итоговое поражение, украинские волейболисты не выглядели безнадежно. Напротив, они смогли навязать Болгарии серьезную борьбу и держали интригу в большинстве сетов. Самой яркой частью встречи стал второй сет, в котором сборная Украины проявила характер и вырвала победу в напряженной концовке — 29:27. Именно эта партия стала подтверждением того, что команда способна соревноваться на равных даже с непростым соперником.

В первом сете инициативой владела Болгария, которая лучше действовала в завершении розыгрышей и взяла партию со счетом 25:21. В третьей партии игра снова была равной, однако болгарская команда сумела склонить чаши весов в свою пользу — 25:23. Четвертый сет также проходил в напряженной борьбе, но в ключевые моменты точнее были уже болгары, которые закрыли матч победой 25:22.

До этого поединка команды играли между собой пять раз, и преимущество было на стороне Украины — три победы против двух у Болгарии. После этого матча болгарская сборная сравняла счет в противостоянии, сделав очную статистику еще более равной.

Товарищеский матч

Украина – Болгария 1:3

(21:25, 29:27, 23:25, 22:25)

После этого украинская сборная отправится в Катовице, где 22 и 23 мая проведет еще два спарринга. Соперниками команды станут сборная Польши, которая возглавляет мировой рейтинг, а также команда Сербии.

Напомним, доигровщик сборной Украины Полуян пропустит Лигу наций из-за травмы.