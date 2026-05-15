Игрок сборной Украины Полуян пропустит Лигу наций из-за травмы
У игрока повреждено запястье
около 1 часа назад
Игрок сборной Украины Тимофей Полуян не сыграет в Лиге наций-2026. Волейболист получил травму запястья. В предыдущем розыгрыше турнира Полуян стал одним из лидеров команды по результативности, набрав 46 очков. Сообщает Суспільне Спорт.
Официальной замены в составе пока не объявлено. Однако на тренировочном сборе в словенском Мариборе (2–18 мая) вместе с командой находятся игроки Борис Жуков и Никита Лубан, которых не было в предыдущей заявке.
Основной раунд Лиги наций пройдет с 10 июня по 19 июля.
