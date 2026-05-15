Денис Седашов

Игрок сборной Украины Тимофей Полуян не сыграет в Лиге наций-2026. Волейболист получил травму запястья. В предыдущем розыгрыше турнира Полуян стал одним из лидеров команды по результативности, набрав 46 очков. Сообщает Суспільне Спорт.

Официальной замены в составе пока не объявлено. Однако на тренировочном сборе в словенском Мариборе (2–18 мая) вместе с командой находятся игроки Борис Жуков и Никита Лубан, которых не было в предыдущей заявке.

Основной раунд Лиги наций пройдет с 10 июня по 19 июля.

Сборная Украины по волейболу уступила хорватам в контрольном матче.