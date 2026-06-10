Сергей Разумовский

Мужская сборная Украины по волейболу неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. В первом матче основного раунда команда Рауля Лосано уступила Японии – седьмой сборной мирового рейтинга – в трех партиях.

В первом сете команды долгое время шли рядом, но в середине партии Япония добавила в темпе и создала комфортный отрыв. Украина пыталась вернуться в игру, однако соперник довел сет до победы – 25:22.

Вторую партию украинцы начали значительно лучше и вели 6:2. Однако ближе к концовке японцы перехватили инициативу, выдали результативную серию и выиграли – 25:21.

В третьем сете борьба снова была плотной, но решающие мячи остались за Японией – 25:22. Самым результативным в составе Украины стал Дмитрий Янчук, который набрал 18 очков.

Лига наций. Основной раунд, мужчины

Украина – Япония 0:3 (22:25, 21:25, 22:25)

Для украинцев это второй сезон в престижном турнире. В прошлом году сине-желтые смогли обыграть японцев на тай-брейке, однако в этот раз повторить тот успех не удалось.

Следующий матч сине-желтые проведут против Китая 11 июня в 11:30 по киевскому времени.