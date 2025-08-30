Украина обыграла Южную Корею и поборется за 9-е место на ЧМ U-21
Сине-жёлтые одержали победу в четырёх сетах
около 1 часа назад
Фото: volleyballworld
Сборная Украины одержала победу во втором матче плей-офф нижней сетки молодежного чемпионата мира-2025 по волейболу.
В противостоянии с Южной Кореей сине-желтые выиграли со счетом 3:1 (25:22, 25:23, 25:27, 25:18).
Этот результат гарантировал команде место в топ-10 турнира.
В заключительном поединке украинцы сыграют за 9-е место против сборной Болгарии. Матч состоится в воскресенье, 31 августа.
