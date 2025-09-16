Олег Гончар

Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате мира по волейболу-2025. Во втором туре группового этапа в группе F сине-жёлтые разгромили Алжир со счётом 3:0.

В первом сете команды шли наравне, но в середине Украина вырвалась вперёд и довела партию до победы — 25:17.

Второй сет запомнился тем, что украинцы доминировали с начала, сделали рывок и завершили партию 25:12. В следующем сете, который стал финальным, Украина выиграла ещё увереннее.

Самым результативным стал Дмитрий Янчук (18 очков), также отличились Василий Тупчий (12) и Юрий Семенюк (11).

После поражения от Бельгии (0:3) в первом туре Украина сохраняет шансы на плей-офф. Следующий матч будет против действующего чемпиона Италии.

Украина — Алжир — 3:0 (25:17, 25:12, 25:11)