Олег Гончар

Сборная Украины сохранила шанс на выход в плей-офф мужского чемпионата мира по волейболу-2025, но сначала должна обыграть действующих чемпионов мира — сильную команду Италии.

Досрочная квалификация Бельгии в плей-офф закрутила интригу в группе F, поскольку они набрали 5 очков после сенсационной победы над Италией (3:2), чем поставили чемпионов Европы в сложное положение.

Сейчас у Италии 4 очка, у Украины — 3. Очная встреча, которая пройдет 18 сентября, определит второго участника плей-офф. Победа украинцев в любом счете гарантирует выход, поражение — вылет.

Напомним, Украина разгромила Алжир во втором туре группового этапа ЧМ-2025.