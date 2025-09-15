Денис Седашов

На чемпионате мира по волейболу завершились матчи второго тура группового этапа.

В группе B сборная Польши одержала вторую подряд победу, уверенно обыграв Катар, а Нидерланды остаются без поражений после победы над Румынией.

В группе D США разгромили Португалию, а Куба справилась с Колумбией.

В группе G Турция одолела Ливию, а Канада уверенно победила Японию — обе команды имеют по шесть очков и лидируют в квартете.

Тем временем в группе E Словения неожиданно уступила Болгарии на тай-брейке, в то время как Германия одержала свою первую победу на турнире, разобравшись с Чили.

Чемпионат мира по волейболу-2025

Групповой этап, 2-й тур

Группа В

Польша – Катар 3:0 (25:21, 25:14, 25:19)

Нидерланды – Румыния 3:0 (25:23, 26:24, 26:24)

Группа D

США – Португалия 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)

Куба – Колумбия 3:0 (25:22, 25:21, 25:20)

Группа E

Словения – Болгария 2:3 (19:25, 14:25, 25:18, 25:23, 13:15)

Германия – Чили 3:0 (25:17, 25:23, 25:21)

Группа G

Япония – Канада 0:3 (20:25, 23:25, 22:25)

Турция – Ливия 3:1 (25:18, 23:25, 25:14, 25:16)

Следующий матч на чемпионате мира по волейболу Украина проведет против Алжира во вторник, 16 сентября, в 09:00 по киевскому времени.

