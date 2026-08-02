Сергей Разумовский

Сборная Словении завоевала бронзовые медали мужской Лиги наций по волейболу. В матче за третье место словенцы обыграли Японию в четырех сетах — 3:1.

На пути к поединку за бронзу обе команды потерпели поражения в полуфиналах. Словения не смогла справиться с Польшей, а Япония уступила сборной США. Ранее на стадии четвертьфинала польская команда также победила Украину – 3:1. В то же время украинцы проявили значительно более серьёзное сопротивление, чем словенцы в полуфинале, где проиграли полякам с счетом 0:3.

Начало матча за бронзовые награды оказалось чрезвычайно напряжённым. В первой партии Словения и Япония долго шли почти очко в очко, не позволяя сопернику создать комфортное отрыве. Переломным стал момент при счете 18:18, когда словенцы набрали два очка подряд и смогли закрепить преимущество. В итоге они довели сет до победы — 25:21.

Во второй партии японцы сразу захватили инициативу. На старте сета они повели 5:2 и затем удерживали отрыв в несколько очков. Словения активизировалась ближе к завершению партии, отыграла отставание и сравняла счет. При 24:24 команды перешли к напряженной борьбе до преимущества в два очка. В этой серии сильнее оказалась Япония — 28:26.

Третий сет также начался в пользу японской сборной. Однако в середине партии словенцы перехватили контроль над игрой, добавили в атаке и стали увереннее действовать на блоке. Это позволило им постепенно оторваться от соперника и завершить партию в свою пользу — 25:22.

В четвертом сете борьба оставалась равной до счета 13:13. После этого словенцы смогли сделать решающий рывок, воспользовались ошибками японцев и не отдали полученное преимущество. Финальная часть партии также осталась за Словенией — 25:22, что принесло ей победу в матче и бронзовые награды Лиги наций.

Самым результативным игроком встречи стал словенский волейболист Ник Муянович. Он набрал 24 очка. Еще 23 очка к победе команды добавил Рок Можич.

Для Словении эта бронза стала особенно важной, ведь команда наконец-то прервала неудачную серию в матчах за третье место Лиги наций. До этого словенцы трижды играли в поединках за бронзовые медали и каждый раз терпели поражение: в 2021 году уступили Франции, в 2024-м проиграли Польше, а в прошлом году не смогли обыграть Бразилию. На этот раз Словения воспользовалась своим шансом и впервые завоевала медали в таком матче.