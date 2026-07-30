Денис Седашов

Мужская сборная Украины по волейболу потерпела поражение от национальной команды Польши в дебютном матче раунда плей-офф Лиги наций-2026.

После двух равных стартовых сетов, в которых команды поочередно брали по партии, поляки завладели инициативой и уверенно довели игру до победы, выиграв в третьем и четвертом сетах.

Самым результативным в составе сине-желтых стал Василий Тупчий, который набрал 13 очков.

Лига наций. Плей-офф

Польша — Украина 3:1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-17)

Этой встречей украинцы завершили сезон в Лиге наций. Следующий матч сборная Украины проведет 10 сентября против Израиля на Евро-2026.

Польша вышла в полуфинал Лиги наций, где сыграет против Словении.

Лосано: «Выход Украины в топ-8 Лиги наций – это исторический результат».