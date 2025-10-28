Украинец получил престижную награду на чемпионате Италии
Плотницкий стал лучшим подающим сезона-2024/25
около 3 часов назад
Фото: Перуджа
Игрок Перуджи Олег Плотницкий получил награды за лучшую подачу и как лучший эйсмейкер сезона 2024/25 итальянской Суперлиги.
«Дьяволы» по результатам прошлого розыгрыша стали бронзовыми призерами страны. Украинец существенно этому способствовал, особенно на подаче – 73 эйса с средним показателем 0,76 за партию (лучший в чемпионате).
Напомним, что Перуджа накануне победила Любэ Чиветанову.