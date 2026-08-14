Сергей Разумовский

Украинский дуэт Татьяна Лазаренко и София Курникова пробился в четвертьфинал чемпионата Европы 2026 года по пляжному волейболу. На стадии 1/8 финала спортсменки одержали победу над представительницами Франции Леа Плясет и Адель Ришар.

Украинки провели напряженный матч, в котором обе партии завершились в их пользу. В первом сете Лазаренко и Курникова смогли сохранить концентрацию в конце и вырвали победу со счетом 26:24. Вторая партия также осталась за украинской парой – 21:17. Таким образом, Татьяна и София выиграли встречу в двух сетах и продолжили борьбу за медали континентального первенства.

В четвертьфинале украинок ожидало значительно более сложное испытание. Их соперницами стали латвийки Тина Граудина и Анастасия Самойлова – действующие чемпионки мира. Украинский дуэт пытался навязать борьбу фавориткам, однако латвийские волейболистки оказались сильнее в обеих партиях.

Первый сет завершился победой представительниц Латвии со счетом 21:18. Во второй партии Граудина и Самойлова действовали увереннее, контролировали ход игры и не позволили соперницам сократить отставание. В итоге латвийки выиграли сет 21:13 и завершили матч с перевесом в два сета.

Еще один украинский дуэт – Ева Сердюк и Дарья Романюк – завершил выступления на стадии 1/8 финала. Украинки встретились со швейцарской парой Нина Брюнер и Таня Губерли. Представительницы Швейцарии победили в двух партиях – 21:15, 21:19.