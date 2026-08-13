Две украинские пары сыграют в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу
Матчи состоятся 14 августа
Украинки Ева Сердюк и Дарья Романюк пробились в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу, обыграв швейцарский дуэт Анук / Зои Верж-Депре — 21:16, 21:12.
В следующем раунде украинский дуэт сыграет против бронзовых призеров Олимпиады-2024 Нины Брунер и Тани Губерли из Швейцарии.
Также в 1/8 финала выступят украинки Татьяна Лазаренко и София Курникова. Они сыграют против француженок Плясет / Ришар.
Матчи состоятся 14 августа.
Сборная Украины после Лиги наций-2026 узнала свою позицию в мировом рейтинге FIVB.