Владимир Кириченко

Сегодня, 26 июня, мужская сборная Украины по волейболу проведет седьмой матч в Лиге наций.

Соперником нашей команды станет команда Канады.

Начало матча – в 17.30, трансляция – на «Суспільне Спорт».

В стартовом матче турнира Украина проиграла Японии (0:3), во втором – победила Китай (3:1), в третьем – обыграла Кубу (3:0), в четвертом – уступила Польше (2:3), в пятом – победила Бразилию (3:1), в шестом – расстроила Италию (3:0).

На данный момент команда имеет четыре победы и два поражения (13 очков) и занимает промежуточное четвертое место Лиги наций. В плей-офф выходит топ-7 лучших команд, восьмую путевку гарантированно получит Китай, который будет принимать финальный раунд.

Мужская сборная Украины по волейболу второй подряд сезон проводит в Лиге наций.

Украина – Италия: видеообзор матча Лиги наций