Волейбольная Лига наций, мужчины. Украина – Канада. Видеотрансляция
Наша команда сыграет седьмой матч на турнире
около 3 часов назадПодписаться в
Сегодня, 26 июня, мужская сборная Украины по волейболу проведет седьмой матч в Лиге наций.
Соперником нашей команды станет команда Канады.
Начало матча – в 17.30, трансляция – на «Суспільне Спорт».
В стартовом матче турнира Украина проиграла Японии (0:3), во втором – победила Китай (3:1), в третьем – обыграла Кубу (3:0), в четвертом – уступила Польше (2:3), в пятом – победила Бразилию (3:1), в шестом – расстроила Италию (3:0).
На данный момент команда имеет четыре победы и два поражения (13 очков) и занимает промежуточное четвертое место Лиги наций. В плей-офф выходит топ-7 лучших команд, восьмую путевку гарантированно получит Китай, который будет принимать финальный раунд.
Мужская сборная Украины по волейболу второй подряд сезон проводит в Лиге наций.
Украина – Италия: видеообзор матча Лиги наций