Денис Седашов

Мужская сборная Украины по волейболу одержала одну из самых громких побед в своей истории! В матче второй игровой недели Лиги наций-2026 сине-желтые в четырех сетах нанесли поражение третьей команде мирового рейтинга — сборной Бразилии.

Наиболее результативным игроком матча в составе сборной Украины стал доигровщик Олег Плотницкий, на счету которого 19 очков.

Лига наций-2026. Мужчины

Бразилия — Украина — 1:3 (27:29, 25:22, 22:25, 21:25)

Благодаря победе подопечные Рауля Лосано поднялись на промежуточное пятое место в общей таблице Лиги наций, расположившись сразу за сборной Италии.

Следующий матч украинцы проведут именно против итальянцев. Встреча состоится в четверг, 25 июня. Начало игры — в 17:30 по киевскому времени.

Известно расписание матчей сборной Украины на второй неделе Лиги наций.