Украина — Италия: видеообзор матча Лиги наций
Вашему вниманию основные моменты игры
25 минут назадПодписаться в
Фото: en.volleyballworld.com
Мужская сборная Украины по волейболу одержала победу над действующими чемпионами мира — итальянцами в матче шестого тура Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:23, 25:19, 25:16) в пользу украинцев.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор самых ярких моментов встречи.
Следующий матч подопечные Рауля Лосано проведут против Канады 26 июня. Начало игры в 17:30 по киевскому времени.
Сборная Украины по волейболу сенсационно обыграла Бразилию в Лиге наций.
Поделиться