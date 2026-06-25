Денис Седашов

Мужская сборная Украины по волейболу одержала победу над действующими чемпионами мира — итальянцами в матче шестого тура Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:23, 25:19, 25:16) в пользу украинцев.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор самых ярких моментов встречи.

Следующий матч подопечные Рауля Лосано проведут против Канады 26 июня. Начало игры в 17:30 по киевскому времени.

Сборная Украины по волейболу сенсационно обыграла Бразилию в Лиге наций.