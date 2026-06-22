Известное расписание матчей сборной Украины на второй неделе Лиги наций
Первую игру сине-желтые проведут 24 июня
около 1 часа назадПодписаться в
Фото: en.volleyballworld.com
Известно расписание поединков мужской сборной Украины по волейболу в рамках второй игровой недели Лиги наций-2026.
После стартового этапа, где подопечные Рауля Лосано сумели набрать семь очков, национальная команда отправляется в словенскую Любляну.
На украинскую сборную ждет серия из четырех матчей.
Календарь матчей сборной Украины (Любляна, Словения):
24 июня (среда), 17:30 — Украина – Бразилия
25 июня (четверг), 17:30 — Украина – Италия
26 июня (пятница), 17:30 — Украина – Канада
28 июня (воскресенье), 14:00 — Болгария – Украина
Плотницкий и Дрозд в ростере. Сборная Украины объявила состав на вторую неделю Лиги наций.