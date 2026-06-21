Сергей Разумовский

Сборная Украины потерпела болезненное поражение от Болгарии в матче женской Лиги наций по волейболу, который имел важное значение в борьбе за сохранение места в турнире. Матч стал последним для украинок в рамках текущей игровой недели и завершился в пользу болгарской команды после напряженного тай-брейка.

Украинская сборная имела реальные шансы на победу, так как после трех партий вела в счете 2:1. После проигранного стартового сета украинкам удалось перестроить игру, выиграть вторую и третью партии и приблизиться к важному результату. Однако в четвертом сете Болгария перехватила инициативу, уверенно довела партию до победы, а затем оказалась сильнее и в решающем пятом сете.

Тай-брейк стал самой напряженной частью матча. На протяжении почти всего пятого сета ни одна из команд не могла оторваться больше чем на один мяч. Украинки дважды отыграли матч-болы соперниц, но Болгария все же использовала третью возможность завершить игру в свою пользу. Решающее очко болгарская команда добыла после скидки, установив окончательный счет в партии 17:15.

Лига наций-2026. Основной раунд

Болгария – Украина 3:2 (25:22, 19:25, 21:25, 25:15, 17:15)

Отдельное внимание в матче привлек спорный эпизод в четвертом сете, который мог повлиять на ход игры. При счете 10:7 в пользу Болгарии связующая болгарской сборной Лора Савчева выполнила скидку вместо передачи в направлении Бориславы Сайковой. Сначала судья зафиксировала нарушение у болгарок, связанное с удержанием мяча, и присудила очко Украине.

По волейбольным правилам удержание мяча фиксируется тогда, когда игрок фактически ловит или перебрасывает мяч, а не выполняет четкий удар. В таких ситуациях очко автоматически получает команда соперниц. Именно поэтому начальное решение было в пользу Украины.

Тем не менее, болгарская команда начала активно спорить с судьей и требовать пересмотра момента. При этом челленджи в эпизодах, связанных с удержанием мяча, регламентом не предусмотрены. Несмотря на это, судья под давлением все же пересмотрел момент и изменил свое решение, засчитав очко Болгарии. Таким образом счет стал 11:7 в пользу болгарской команды.

После поражения на тай-брейке Украина получила одно очко в турнирную таблицу. Команда продолжает находиться на 15-м месте, имея в своем активе две победы и шесть очков. Болгария после этого матча также имеет две победы, но набрала пять очков.

Последнюю игровую неделю в Лиге наций сборная Украины начнет 8 июля матчем против Италии. До завершения основного раунда украинской команде осталось провести еще четыре поединка, которые будут иметь важное значение для итогового положения в турнирной таблице.

До этого женская сборная Украины по волейболу уступила Нидерландам в Лиге наций.