Женская сборная Украины по волейболу уступила Нидерландам в Лиге наций
Украинки проиграли в трех сетах
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: en.volleyballworld.co
Женская сборная Украины по волейболу проиграла национальной команде Нидерландов в матче Лиги наций-2026.
Подопечные Якуба Глушака активно начали встречу, однако соперницы быстро перехватили инициативу, забрав первый сет с преимуществом в три очка. Во второй партии преимущество Нидерландов было — +8. Самым напряженным оказался третий сет — украинские волейболистки вели в счете в середине партии (17:16), но не смогли удержать преимущество в конце.
Волейбол. Лига наций-2026. 7-й тур
Украина – Нидерланды – 0:3 (22:25, 17:25, 20:25)
Следующий поединок подопечные Якуба Глушака проведут 21 июня против сборной Болгарии.
Женская сборная Украины по волейболу уступила Польше в Лиге наций.