Сергей Разумовский

Женская сборная Украины завершила третий игровой день третьей недели Лиги наций на 16-м месте в турнирной таблице.

После поражения от Доминиканской Республики на тай-брейке украинки пропустили соперниц вперед. Доминиканская команда поднялась на 15-ю позицию, имея две победы и 8 очков после 10 матчей. Украина на данный момент имеет также две победы, но 7 очков после 11 сыгранных поединков.

Несмотря на потерю позиции, украинская сборная все еще остается выше Франции и Болгарии. Француженки имеют 2 победы и 6 очков после 10 матчей, а болгарки — 2 победы и 5 очков также после 10 игр.

Ситуация в нижней части таблицы после третьего игрового дня

14. Таиланд — 2 победы, 9 очков, 10 матчей

15. Доминиканская Республика — 2 победы, 8 очков, 10 матчей

16. Украина — 2 победы, 7 очков, 11 матчей

17. Франция — 2 победы, 6 очков, 10 матчей

18. Болгария — 2 победы, 5 очков, 10 матчей

В субботу сборная Украины свой матч проводить не будет. Вместо этого между собой сыграют Франция и Болгария, и результат этой встречи непосредственно повлияет на положение украинок в таблице.

Из-за этого к заключительному игровому дню Украина подойдет уже на предпоследней позиции. Франция или Болгария после очного матча сможет обойти украинскую команду, так что финальный день станет для сборной особенно важным в борьбе за лучшую позицию в турнирной таблице Лиги наций.