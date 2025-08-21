Известно, когда Усик проведет следующий поединок
В команде украинца сомневаются, что абсолютный чемпион проведет еще один бой в 2025 году
31 минуту назад
Фото: Instagra
Менеджер тренировочного лагеря Александра Усика (24-0, 15 KO) Сергей Лапин в интервью Boxing King Media ответил, когда стоит ожидать следующего появления абсолютного чемпиона на ринге:
Следующий бой? Я не знаю. Думаю, что в следующем (2026) году.
Отметим, что приоритетным соперником для украинца считают Джозефа Паркера, который является претендентом на титул WBO. Хотя в команде признались, что и идею поединка с Джейком Полом рассматривают всерьез.
