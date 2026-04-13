Денис Седашов

На турнире World Aquatics «Men's Water Polo World Cup 2026, Division 2», который проходит на Мальте, возникла беспрецедентная ситуация: согласно турнирной сетке, в матче за седьмое место сегодня, 13 апреля, должны были встретиться сборные Украины и России (последняя выступает под названием Neutral Athlete B).

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищов, который ранее неоднократно подчеркивал недопустимость присутствия представителей страны-агрессора на международной арене, сообщил, что украинские спортсмены не выйдут на этот матч.

Его позиция остается непоколебимой: допуск так называемых «нейтральных» спортсменов является «циничным пренебрежением памятью жертв войны». И эту категоричную позицию поддерживают все украинские ватерполисты и тренерский штаб команды.

Каждый раз, когда нам предлагают «спортивное соперничество» с россиянами, я и вся наша спортивная община вспоминаем многочисленные жертвы и беды, которые перенес наш народ и государство, разрушенные тысячи городов и сел, страдания миллионов наших сограждан, страшное горе, которое принесено нашей стране! Поэтому Украина не будет играть с теми, кто уничтожает нашу жизнь и наше будущее. Наш единственный возможный путь - полная изоляция агрессора до восстановления справедливости. Александр Свищов

Александр Свищов также добавил:

Спорт — это борьба характеров, но не ценой предательства принципов. Для нас техническое поражение в официальном протоколе является значительно более важной победой, чем выход на одну воду с представителями страны-агрессора. Достоинство нации выше любого турнирного результата. Мы не можем жать руки тем, чья страна ежедневно пытается уничтожить нашу. Моральное поражение перед собственным народом, перед нашими военными и детьми — это единственное поражение, которого мы действительно боимся. Поэтому выход на матч против россиян для нас является неприемлемым. Не может быть нейтральности между агрессором и жертвой. Александр Свищов

Александр Свищов называет решение World Aquatics о допуске россиян с 2026 года «аморальным» и призывает НОК Украины и международные институции к решительному противодействию легализации российского спорта под белым флагом.

Сегодня украинский спорт — это тоже фронт. Мы выбираем оставаться верными своей стране, а не правилам, которые игнорируют реальность войны. Наша непреклонная позиция: агрессору не место в цивилизованном спорте. Александр Свищов

В настоящее время украинская сторона ожидает финального решения организаторов. Позиция ФВПУ ясна: принципы олимпизма и человечности стоят выше турнирных очков.