Президент Шахтера Ринат Ахметов обратился к футболистам в раздевалке после победы над АЗ (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

«За 30 лет мы создавали разные «Шахтёры». Я хочу сказать, что у сегодняшнего «Шахтёра» огромный, огромный потенциал. Я считаю, что по потенциалу это может быть самый сильный «Шахтёр». Даже сильнее, чем тогда, когда играл Дарио (смеётся – прим.).

Поэтому, ребята, я получил сегодня огромное удовольствие, наслаждение. Отличная игра, организованная игра. Во втором тайме вообще напрашивалось, что мы могли забить и больше – перекладины, ещё моменты. И в первом тайме мы были где-то рядом. У них ничего не было.

У Мистера (Арды Турана – прим.) и у меня был повышенный пульс, а у них моментов не было. А вы молодцы. Я сегодня самый счастливый, что вас всех увидел. Спасибо вам за такие эмоции, за такую победу. Я счастлив и горжусь вами».