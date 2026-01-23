Денис Седашов

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение допустить спортсменов из россии и беларуси к участию в международных турнирах среди юниоров и молодежи без предварительной проверки и с возможностью использования национальной символики. Сообщает пресс-служба организации.

Новое правило вступит в силу уже на ближайших турнирах:

Чемпионат мира среди юниоров — 2–8 мая в Египте (Исмаилия)

Чемпионат мира среди молодежи — 5–11 июля в Колумбии (Кали)

В Федерации тяжелой атлетики Европы предложили МОК убрать нейтральный статус россиян.