IWF разрешила российским и белорусским юниорам принимать участие в международных соревнованиях
Спортсмены смогут выступать с национальной символикой
около 2 часов назад
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение допустить спортсменов из россии и беларуси к участию в международных турнирах среди юниоров и молодежи без предварительной проверки и с возможностью использования национальной символики. Сообщает пресс-служба организации.
Новое правило вступит в силу уже на ближайших турнирах:
Чемпионат мира среди юниоров — 2–8 мая в Египте (Исмаилия)
Чемпионат мира среди молодежи — 5–11 июля в Колумбии (Кали)
В Федерации тяжелой атлетики Европы предложили МОК убрать нейтральный статус россиян.