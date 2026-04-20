Конотоп стала четырехкратной абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике
Украинка стала лучшей в рывке, толчке и по сумме двоеборья
около 1 часа назад
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые награды на чемпионате Европы-2026. В весовой категории до 58 кг украинка показала лучшие результаты в рывке, толчке и по сумме двоеборья.
Конотоп в четвертый раз в карьере выиграла титул абсолютной чемпионки Европы.
Кроме триумфа Конотоп, медальную копилку сборной пополнила Ольга Ивженко, которая завоевала серебро в толчке в этой же весовой категории.
В целом, по итогам турнира на счету украинской команды уже семь наград.
