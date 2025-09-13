Олег Гончар

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк поделился в Instagram видео тренировки по работе на лапах в боксерских перчатках.

35-летний спортсмен демонстрирует мощные, но медленные удары, намекая на дебют в MMA.

Скоро выход на октагон, так что тренируюсь. Пока чувствую себя 🪵. Жан Беленюк

Беленюк был серебряным призером в Рио-2016, выиграл золотую медаль в Токио-2020, и бронзовую награду в Париже-2024.

Борца давно зовут в MMA, но он рассматривает эту возможность лишь как шутку. Маловероятно, что он перейдет в смешанные единоборства.

Напомним, ранее Беленюку пришлось извиняться за свое голосование в Верховной Раде.