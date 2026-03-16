Владимир Кириченко

В сербском Зренянине завершился чемпионат Европы U23 по спортивной борьбе (вольной, женской и греко-римской).

Чемпионом континентального первенства в греко-римском стиле стал Егор Якушенко.

На пути к финалу весовой категории 97 кг украинец победил представителей Сербии, Грузии и Германии.

В золотом финале Егор со счетом 2:1 одолел белоруса Абубакара Аслаханова.

Для Якушенко это уже третий титул чемпиона Европы. Ранее Егор побеждал на ЧЕ-U20 и ЧЕ-U23.

Ранее UWW допустил российских борцов к турнирам под национальным флагом и гимном.