Егор Якушенко – трёхкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе
В Зренянине украинец подтвердил статус лучшего борца Старого света
около 3 часов назад
Егор Якушенко / Фото - UWW
В сербском Зренянине завершился чемпионат Европы U23 по спортивной борьбе (вольной, женской и греко-римской).
Чемпионом континентального первенства в греко-римском стиле стал Егор Якушенко.
На пути к финалу весовой категории 97 кг украинец победил представителей Сербии, Грузии и Германии.
В золотом финале Егор со счетом 2:1 одолел белоруса Абубакара Аслаханова.
Для Якушенко это уже третий титул чемпиона Европы. Ранее Егор побеждал на ЧЕ-U20 и ЧЕ-U23.
Ранее UWW допустил российских борцов к турнирам под национальным флагом и гимном.